Økonomisk skulderklap til Repair Café Allerød

Repair Café Allerød har på alle fronter haft en forrygende start, siden man slog dørene op første gang for tre måneder siden. Senest har initiativet fået et økonomisk skulderklap på 15.000 kr. fra Nordea Fonden.

'Vi har mødt stor imødekommenhed fra Allerød Bibliotek og Den Grønne Guide, som vi nu har et meget fint samarbejde med, og Allerøds borgere og brugere af vores tilbud om gratis reparationer har taget imod os med åbenhed og stor glæde,' skriver Repair Café Allerød til Allerød Nyt - og fortsætter:

'Vores 'guld' er vore 'fixere', frivillige reparatører, der lørdag efter lørdag bruger deres fritid på at reparerer defekte ting, helt gratis for byens borgere, så vi forlænger tingenes levetid, og på den måde er med til at skåne både miljø og klima.'

'Der skal en del værktøj og symaskiner til, og her har vi fået meget stor hjælp, dels ved at arve fra private, dels ved donationer fra byens forretningsliv. Vi låner et fint lokale på Allerød Bibliotek, og vi har derfor skullet finde penge til nogle meget dyre opbevaringsskabe, og her er donationen fra Nordea Fonden en stor hjælp.'

Foruden at der er åben Repair Café hver den sidste lørdag i måneden, holdes der 'Design & Sy event' 22. februar, hvor kommende konfirmander 2020 kan komme og helt gratis vælge konfirmationstøj. Tilmelding sker på mail: rca.design.sy.event@gmail.com - helst før 7. februar.

Endvidere planlægges et 'Plæneklipper event' 21. marts 2020, hvor der instrueres i, hvordan man selv kan servicere og vedligeholde sin plæneklipper, og hvor der bliver mulighed for at få hjælp til at reparerer den, hvis den er defekt. Flere informationer følger på Facebook: Repair Café Allerød.

mik.