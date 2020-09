Allerød Kommune har etableret tilbuddet "Den Åbne Dør" for de 13-25-årige og deres forældre. PR foto Foto: Rahime Turan

Send til din ven. X Artiklen: Nyt tilbud til sårbare i kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt tilbud til sårbare i kommunen

Allerød Nyt - 05. september 2020 kl. 11:04 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Kommune har åbnet dørene for et nyt forebyggende tilbud for 13-25-årige, og deres forældre. Tilbuddet "Den Åbne Dør" er navngivet af én af kommunens unge borgere.

Som navnet indikerer, er tilbuddet åbent, imødekommende og let tilgængeligt og sikrer, at de unge og deres forældre får hurtig og effektiv hjælp, fremgår det af en pressemeddelelse.

Den Åbne Dør ligger på Frederiksborgvej 61 og har åben rådgivning mandag klokken 16-18, onsdag klokken 14-16, fredag klokken 12-14.

Man kan ringe til rådgivningen på telefon 20 56 16 32 eller sende en e-mail til daad@alleroed.dk.

Den åbne dør henvender sig til unge, der af den ene eller anden årsag befinder sig i en sårbar situation, som de har brug for hjælp til at løse.

"I Allerød Kommune hjælper vi hinanden og har nogle stærke fællesskaber. Men nogle af livets omstændigheder kan gøre, at vi ender i sårbare situationer. Her skal vi som kommune træde til og hjælpe," udtaler borgmester Karsten Längerich (V).

"Derfor glæder det mig, at vi har en række gode tilbud og nu også kan tilbyde solid og professionel anonym rådgivning for teenagere og deres forældre samt for unge i Allerød," tilføjer han.

Forebygning

Jesper Holdflod Pallesen (S), der er formand for sundheds-, velfærds og beskæftigelsesudvalget glæder sig også over tilbuddet og uddyber:

"Målet med projektet er at forebygge udviklingen af psykisk sygdom, men selve indsatsen i projektet er forebyggelse i sin yderste potens. I Den Åbne Dør, kan man som borger få anonym rådgivning, individuelle- og gruppebaserede samtaleforløb samt netværksforløb. Unge og forældre kan hver især, eller sammen, henvende sig i den åbne rådgivning uden at skulle igennem alle mulige visitationsprocesser".

Projektet glæder også formanden for børne- og skoleudvalget, Nikolaj Rachdi Bührmann (F):

"I Allerød Kommune bryster vi os af at være en inkluderende børne- og ungekommune. Alle er værdifulde for fællesskabet og for at føle sig værdifuld, har man engang imellem brug for hjælp. Det kan Den Åbne Dør bidrage til. Vi vil de unge, vi satser på Danmarks fremtid og vi vil gerne hjælpe med at vise vejen for dem, som har brug for det. Derfor flugter dette initiativ rigtig godt med det at være nytænkende, som er en stor del af vores vision," erklærer han.

Afprøves i Allerød

Tilbuddet om Den Åbne Dør er finansieret af satspuljemidler som led i Socialstyrelsens udvikling af en national forebyggelsesmodel.

Allerød er én af ni kommuner, der i 2020-2022 tester og modner forebyggelsesmodellen i samarbejde med Socialstyrelsen.

Med en bevilling på cirka 4,8 millioner kroner er målet at støtte tidligt og mindst indgribende, så hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde kan opretholdes.

"Det er en fantastisk mulighed for Allerød at være udvalgt til at afprøve og medudvikle Socialstyrelsens model. Det er en win-win situation for kommunen," udtaler Anne Bergman, der er leder af social rehabilitering i Allerød Kommune og projektleder for Den Åbne Dør.

"På den ene side håber vi på at forebygge, at kommunens unge borgere udvikler svære psykiske problemer, ligesom vi ønsker at støtte forældre til sårbare unge med kompetent vejledning og støtte. På den anden side, er vi med til at støtte et yderst relevant nationalt arbejde med at udvikle forebyggelsesmodeller, der kan anvendes på tværs af landets 98 kommuner," uddyber hun.