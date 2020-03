Konceptet You Turn fra Sigma Swim Allerød kombinerer træning med temaer om motion og sundere livsstil - med det formål at skabe varige livsstilsændringer hos deltagerne. Foto: Vincent Hazat/Vincent Hazat / PhotoAlto

Send til din ven. X Artiklen: Nyt tilbud fra Sigma Swim: Få hjælp til at gøre dit liv sundere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt tilbud fra Sigma Swim: Få hjælp til at gøre dit liv sundere

Konceptet hedder You Turn og har som mål at give en håndsrækning til mennesker, der ønsker et aktivt liv

Allerød Nyt - 07. marts 2020 kl. 08:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Kom i gang med at dyrke motion, bliv klogere på sund kost og få mere energi og overskud i hverdagen.' Sådan lyder et helt nyt tilbud fra Sigma Swim Allerød, der sætter fokus på en aktiv og sund livsstil. 'Det kan være svært at ændre vaner, hvis man ikke er vant til at dyrke motion, og det kan virke komplet uoverskueligt at melde sig ind i en idrætsforening. Hvilken idræt skal man vælge, og kan man overhovedet finde ud af det?,' spørger Sigma Swim Allerød i en pressemeddelelse og fortsætter: 'Med et nyt og spændende koncept hos Sigma Swim bliver det nu meget lettere at tage det første skridt mod et sundere og mere aktivt liv. Konceptet hedder You Turn, og kombinerer træning med temaer om motion og sundere livsstil - med det formål at skabe varige livsstilsændringer hos deltagerne.' You Turn henvender sig til deltagere, som ikke er vant til at dyrke motion, men som gerne vil i gang. "Det kræver hverken særlige forudsætninger eller smart træningstøj at deltage i You Turn. Alle kan være med uanset alder, vægt eller kondital og deltage på sine egne præmisser," siger træner Malene Thunø Holm.

Læs også: Gå foråret i møde sammen med Hjerteforeningen

Forløb over 12 uger Forløbet strækker sig over 12 uger, hvor deltagerne får mulighed for at afprøve forskellige typer af aktivitet og finde den motionsform, der passer netop til dem. Hver træningsgang bliver indledt med et bestemt tema i fokus, hvor deltagerne bliver klogere på, hvordan sunde valg påvirker den fysiske og mentale velvære og giver mere energi, glæde og overskud i hverdagen. You Turn-forløbet starter 20. april og foregår primært i og omkring Blovstrød Svømmehal. Inden da holder Sigma Swim Allerød to introaftener: 16. marts kl. 17.00-18.30 i Blovstrød Svømmehal og 30. marts kl. 17.00-18.30 på Allerød Bibliotek. Her kan interesserede få mulighed for at høre mere om konceptet. Få mere at vide: www.svomallerod.dk eller www.bibliotek.alleroed.dk

mik.