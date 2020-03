Bevares den nuværende rensestruktur vil der være behov for at udvide Lillerød Renseanlæg (foto) og renseanlægget Sjælsmark, fordi kommunen planlægger byudvidelser. Novafos anbefaler imidlertid, at de to renseanlæg samt renseanlægget i Lynge tages ud af drift og ombygges til bassiner og pumpestationer.

Nyt stort renseanlæg for fire kommuner på vej

Novafos anbefaler, at der bygges nyt moderne renseanlæg i Hørsholm, og at otte eksisterende renseanlæg tages ud af drift

Den nye struktur for renseanlæg bidrager til den grønne omstilling, er mere robust overfor fremtidige rensekrav til spildevandsrensningen, er bedst for miljøet og er billigst, fremgår det af byrådets dagsorden.

Allerød Byråd havde 'Renseanlæg Øresund' på dagsordenen 27. februar. Her fik planen en positiv modtagelse, og byrådet besluttede, at kommunens administration skal bidrage til udarbejdelse af en tværkommunal strukturplan for en samling af spildevandsrensningen og dens tilhørende miljøvurdering.

På grundlag af analysearbejde anbefaler Novafos, at der bygges et nyt moderne renseanlæg i Hørsholm Kommune, og at de otte eksisterende renseanlæg i Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Furesø tages ud af drift og ombygges til bassiner og pumpestationer.

Hvis den nye struktur for renseanlæg skal gennemføres, forventes plan- og myndighedsprocessen at vare fem-otte år, efterfulgt af en anlægsfase på fire-seks år.

De nuværende renseanlægs store tanke anbefales ombygget til forsinkelsesbassiner, for på denne måde at bidrage til en omkostningseffektiv reduktion af overløb med urenset spildevand til vandområderne. Værdien af tanke ombygget til bassiner er sat til ca. 110 mio. kr., svarende til en årlig besparelse på ca. 4 mio. kr./år.

Mindre vand i åer

I Allerød Kommune indgår renseanlæggene Lynge, Lillerød og Sjælsmark i strukturanalysen og den fremtidige rensestruktur.

Lynge og Lillerød Renseanlæg udleder i dag renset spildevand i Roskilde Fjord. Ved at flytte afledningen til Øresund, vil Novafos udlede 15 pct. mindre til Roskilde Fjord. Det vil være økonomisk rentabelt at flytte spildevandet fra de to renseanlæg til et centralt renseanlæg i Hørsholm, da afstanden er næsten den sammen som til centralt anlæg i Frederikssund. Derfor er anlæggene taget med i strukturanalysen for Øresund, oplyses det i dagsordenen.

Bevares den nuværende rensestruktur vil der være behov for at udvide de to renseanlæg Sjælsmark og Lillerød, fordi kommunen planlægger byudvidelser.

Hvis Lillerød og Lynge Renseanlæg lukkes, kommer der mindre vand i Kollerød Å og Græse Å. Det kan påvirke åernes økologiske tilstand negativt. Samtidig vil vandkvaliteten i åen blive forbedret. Det samme gælder for Sjælsmark Renseanlæg og Usserød Å.

Hvis samtlige berørte kommuner godkender, at kommunernes administration må bidrage til udarbejdelse af en strukturplan og en tilhørende miljøvurdering, vil Novafos igangsætte arbejdet.

Strukturplanen og miljøvurderingen sendes i offentlig høring, der kan ledsages af borgermøder. Efter høringen vil planen og vurderingen blive tilrettet og fremlagt til politisk behandling i kommunerne.

Novafos er vand- og spildevandsselskab i kommunerne Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal.