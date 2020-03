Nyt marked i Allerød udskydes til maj måned

"Samfundet lukker ned, og vi ser os nødsaget til at udskyde vores april-åbning."

Sådan siger arrangørerne af det kommende marked ved Allerød Bibliotek, Michal V. Nielsen-Schåcher og Anne Katrine Tove Brix Nielsen-Schåchte.

"Det er super ærgerligt, men vi ser ingen anden udvej - og er gået sammen med kommunen og blevet enige om at udskyde markedsåbningen til lørdag 2. maj," siger arrangørerne og fortsætter:

"Vi havde ellers fået en del henvendelser og positive tilbagemeldinger på vores kommende marked, der kommer til at hedde 'Maks marked'. Alt står fuldstændigt klart, og vi har også fået tegnet en lille fin figur, som selvfølgelig hedder Mak og bor i skoven nær markedet. Mak er tegnet af illustrator Horst Dubiel."

"Vi holder humøret højt, og der vil være mulighed for at booke billetter på billetten.dk. Skulle markedet ikke åbne til tiden, får man selvfølgelig refunderet sin bestilling."

"Vi mener, at dette er for det bedste, selvom risikoen for et udendørs arrangement ikke ligger så højt i farezonen som et indendørs arrangement. Må folk derfor tage godt imod os, når hverdagen forhåbentlig snart ligner sig selv," siger Michal V. Nielsen-Schåcher og Anne Katrine Tove Brix Nielsen-Schåchter.