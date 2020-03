Nyt i Lillerød bymidte: Matas Life konceptbutik

Matas i bymidten i Lillerød åbnede 28. februar i ny udgave: Den dag blev snoret klippet til det nye butiks- og oplevelseskoncept Matas Life.

"Vores kunder har i dag nogle helt andre forventninger til deres oplevelser i butikker. Det er ikke nok bare at have en butik på gågaden, nogle gode varer og så selvfølgelig dygtige ansatte og god rådgivning. Vores kunderne vil have en individuel oplevelse, hvor der er plads til, at de kan få det præcis, som de vil have det - hvad enten de er ude for at blive inspireret eller de bare vil lave en god og hurtig handel," siger Mette Heinrichsen, der er butikschef for den nye Matas Life.

I den nye Matas Life-butik bliver det meget nemmere for kunderne at finde rundt, og selve indretningen er noget helt anden end man har set tidligere i Matas-butikkerne, oplyser Matas.

"Vi tror på, at vi kan give kunderne en langt mere skræddersyet oplevelse ved, at kunderne kan gå på oplevelse og få noget, de ikke kan få foran skærmen derhjemme eller i supermarkedet. Vi har derfor lavet faste områder til fx make-up, hår eller styling," siger Mette Heinrichsen.

Hun oplyser, at den nye butik har et fast kasseområde. Det betyder, at de kunder, der kun har kort tid til at handle og ved præcist, hvad de vil have, kan gå direkte til nogle fast betjente kasser. Samtidig bliver der også indført mobile kasser, så man kan betale med kreditkort direkte hos materialisten, når man er færdig med at få hjælp.

mik.