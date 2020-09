Det er i det gamle Formulas lokaler på Bjarkesvej 3, at Coastcar er rykket ind. Foto: Peer Rasmussen

Nyt bilhus åbnet i Lillerød

Allerød Nyt - 06. september 2020 Af Peer Rasmussen

Formulas gamle bilhus på Bjarkesvej 3 i Lillerød har fået nyt liv og andre biler, end Ferrarier og Masseratier.

Det er virksomheden Coastcar, der er rykket ind i lokalerne, og her har kunderne mulighed for såkaldt flexleasing af de lidt dyrere bilmærker, såsom Audi, BMW, Mercedes, Porsche og Mini Cooper.

"Vi har biler i den såkaldte "premiumklasse" og flexleasing går i alt sin enkelthed ud på, at man kan køre i bilerne uden afgift. Man betaler så i stedet en lille procentdel af registreringsafgiften om måneden i stedet for at betale 100 procent på én gang. Dermed har man kun værditabet på bilens pris og ikke på momsen og registreringsafgiften. Der kommer så renter til staten og leasingselskabet oveni. Man kan spare en del penge på de dyrere biler på denne måde," fortæller indehaver Nikolai Gade.

Etableret på skrivebordet Coastcar blev etableret på Nikolai Gades skrivebord på Vallerødvænge i Rungsted i 2016, hvor han hev nogle gamle Mini Coopere hjem fra Tyskland og solgte dem med afgift.

"Jeg har ingen uddannelse og tænkte, at jeg ad denne vej kunne få en levevej. Jeg går ind i min ottende sæson som professionel ishockeyspiller i Rungsted Seier Capital, men man kan jo ikke leve af at spille ishockey i Danmark, så bilforretningen skulle være et stort supplement," fortæller Nikolai Gade om de første år med virksomheden.

"Vi fik godt fat i kunderne og havde brug for et "rigtigt" kontor. Derfor flyttede jeg for tre år siden virksomheden til Kokkedal Industripark, og nu er vi altså flyttet til Allerød. Vi flyttede hertil, fordi vi gerne ville have et rigtigt bilhus, hvor vi kan vise bilerne frem på en fed måde. Da vi erfarede, at bilhuset her var ledigt, begyndte vi at arbejde på at rykke herop," fortæller han.

Ikonisk bilhus Nikolai Gade er begejstret for lokalerne på Bjarkesvej.

"Vi er glade for, at vi er kommet på plads i disse fine lokaler, som jo var et ikonisk bilhus. Der er allerede mange, som er kommet forbi og har været interesserede i, hvad det er vi kan præsentere for kunderne. Folk er glade for, at der er kommet liv i bygningen igen. Vi har store forventninger til vores placering i Allerød," erklærer Nikolai Gade.

Udover Nikolai Gade, vil man i bilhuset kunne møde sælger Aske Dalager samt Nikolais far, Jesper Gade.

Coastcar har åbent mandag til fredag fra klokken 10-17 og søndage fra klokken 10-15.

Lørdage vil der være åbent efter aftale.

Nikolai Gade har endnu ikke besluttet sig for, hvornår der bliver en officiel åbningsreception hos Coastcar.

"Selve flytningen har været ret omfattende og så er der jo stadig restriktioner i forhold til corona. Derfor venter vi med at holde åbningsreception til senere," forklarer han.