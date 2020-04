Foto: C More

Robert Carlyle fra ?Trainspotting? og ?The Full Monty? spiller britisk premierminister i ?Cobra?. Foto: C More

Nye titler på streamingtjenesterne: Det kan du se

Streaming: Her er et udvalg af de film og serier, der får premiere på streamingtjenesterne i uge 15 og 16

COBRA (NY SERIE): England bliver ramt af et omfattende strømnedbrud, der skaber kaos overalt i landet, og en særlig komité, COBRA, får til opgave at løse krisen. Den britiske dramaserie har premiere 5. april på C MORE.

-

THE GOOD FIGHT (NY SÆSON): I fjerde sæson af den amerikanske advokatserie med de stærkt politiske undertoner skal advokatfirmaet Reddick, Boseman & Lockhart lære at begå sig i en ny virkelighed som datterselskab til en stor multinational virksomhed. Premiere 10. april på HBO NORDIC.

-

MEN IN BLACK: INTERNATIONAL (FILM): Der er solbriller, sorte jakkesæt og sære monstre ad libitum i denne fjerde film om agenterne fra det hemmelige rumvæsenagentur MiB, som rejser verden rundt for at eliminere udenjordiske trusler. Premiere 10. april på VIAPLAY.

-

LOVE WEDDING REPEAT (NY FILM): Romantisk komedie mikses med timeloop-historie i denne engelsksprogede genindspilning af den franske komedie "Plan de Table". Sam Claflin fra blandt andet "Peaky Blinders" spiller hovedrollen. Premiere 10. april på NETFLIX.

-

LIMBOLAND (NY SERIE): Tre unge kvinder genforenes til en gymnasiereunion og vikles ind i hinandens komplicerede liv i denne nye danske dramaserie om at forsøge at finde sig selv i 20'ernes limboland. Premiere 12. april på XEE.

-

VIKINGERNES SIDSTE REJSE (NY DOKUMENTARSERIE): Hvorfor forlod de danske vikinger i så høj grad Danmark og bosatte sig i resten af Europa? Svaret findes måske i denne dokumentarserie, der bygger på helt ny forskning. Premiere 12. april på VIAPLAY.

-

RUN (NY SERIE): Ruby får en chance for at bryde ud af sit ensformige liv, da hendes ekskæreste sender en besked, der udløser en 17 år gammel pagt om at stikke af fra det hele sammen. Den romantiske thriller-komedie får premiere 13. april på HBO NORDIC.

-

DE FRIVILLIGE (FILM): Dansk dramakomedie om en fængslet finansmand, der går i frivillig isolation sammen med de svageste indsatte og forsøger at klatre op ad rangstigen i fængselskorets knaldhårde hierarki. Med blandt andre Anders Matthesen og Søren Malling. Streamingpremiere 13. april på C MORE.

-

CARDINAL (NY SÆSON): John Cardinal og Lise Delorme kommer i kapløb med tiden, da de skal opklare en sag om en brutal seriemorder, der hærger den snedækkede by. Fjerde sæson af den canadiske krimiserie har premiere 15. april på C MORE.

-

FAUDA (NY SÆSON): En ung bokser bliver uforvarende en del af Shin Bet-agentens plan om at fange en eftersøgt Hamas-leder i tredje sæson af den israelske thrillerserie. Premiere 16. april på NETFLIX.

-

MRS. AMERICA (NY SERIE): Cate Blanchett spiller antifeministen Phyllis Schlafly, der i 1970'erne kæmpede indædt mod en ny amerikansk ligestillingslovgivning, i denne miniserie, der er baseret på virkelige begivenheder. Premiere 16. april på HBO NORDIC.

-

WHAT WE DO IN THE SHADOWS (NY SÆSON): Anden sæson af den amerikanske "mockumentary"-serie om tre vampyrer, der har levet sammen i et bofællesskab i New York i over 100 år. Baseret på den newzealandske film af samme navn. Premiere 16. april på HBO NORDIC.

-

HOME (NY DOKUMENTARSERIE): Beboerne i nogle af verdens mest innovative hjem inviterer indenfor i denne nye dokumentarserie, der får premiere 17. april på APPLE TV+.

-

BOSCH (NY SÆSON): Den ukonventionelle politiefterforsker Harry Bosch er på jagt efter stjålet radioaktivt materiale, der kan bruges til at konstruere en "beskidt" bombe i sjette sæson af den amerikanske krimiserie. Premiere 18. april på HBO NORDIC.