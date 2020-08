Nye store ambitioner hos bordtennisklub

Et resultat, som klubben er godt tilfredse, da målsætningen var at undgå nedrykning til 2. division.

Dette resultat giver optimisme, og klubbens ambition er nu, at holdet skal holde sig i den øverste halvdel af 1. division, og at holdet skal spille med om oprykning til landets bedste række.

Talenter er klar

Holdet kan dog også glæde sig over, at et par af klubbens ungdomstalenter nu er klar til at træde ind på holdet.