Nye statsborgere på Allerød Rådhus

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis man ansøger om dansk statsborgerskab, skal man fra 2020 også deltage i en grundlovsceremoni for at få statsborgerskabet.

Ved ceremonien skal man skrive under på, at man vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Allerød Kommune holder den første ceremoni onsdag 11. marts kl. 17.00-18.00 på Allerød Rådhus.

Man kan tilmelde sig ceremonien ved at skrive til: sekretariat@alleroed.dk - i emnefeltet skal man skrive: 'Grundlovsceremoni'. Man skal også huske at skrive sit fulde navn, sit mobiltelefonnummer og hvor mange gæster, man ønsker at medbringe.

Tilmeldingsfristen er onsdag 19. februar, oplyser Allerød Kommune på sin hjemmeside.

mik.