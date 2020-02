Nye butikker og boliger på vej i bymidten i Lillerød

På byvandringen 1. februar i bymidten i Lillerød var der et stop ved Q8 og den tidligere Fakta-butik. Her gives der i forslaget til lokalplan for bymidten mulighed for byggeri i 20 meters højde.

Der tænkes på boliger, men der opereres også med nye butikker på stedet.

"Tanken er, at der her kan bygges boliger og butikker/erhverv, og der er investorer, der er interesseret i at gennemføre et sådant projekt her," siger formanden for teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, til Allerød Nyt.

Han tilføjer:

"Det er spændende idéer, der er tale om, men jeg kan ikke komme med mere konkrete detaljer på nuværende tidspunkt."