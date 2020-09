Se billedserie På den store scene vil der være koncerter, når der er "Udflugt til Barresøgaard" den første søndag i måneden. Foto: Peer Rasmussen

Nye aktiviteter i coronaens tegn

Allerød Nyt - 02. september 2020 kl. 10:54 Af Peer Rasmussen

I år skulle det have været jubilæumssæson nummer 25 for de populære åbent hus arrangmenter på Barresøgaard på Slangerupvej 29, men coronaen har fået Lars Juel Sørensen til at lave andre arrangementer.

"Gennem 24 år har vi haft åbent hus den første søndag i måneden, hvor der mange gange har været 300-400 mennesker på besøg på gården. Det siger sig selv, at med coronaens indtog i Danmark har jeg måtte tænke nyt. I juli begyndte vi derfor at holde "Udflugt til Barresøgaard", og for at begrænse deltagerantallet skulle man købe billetter gennem Billetto.dk," fortæller Lars Juel Sørensen, der sammen med sin kone har været indehaver af gården i 35 år.

"I forbindelse med "Udflugt til Barresøgaard" vil der også være musikalske arrangementer. Da der kun kan være 100 mennesker på gården, og vi skal have tingene til at løbe rundt økonimisk, har vi besluttet at sætte priserne en smule op og fortsætte salget gennem Billetto.dk," tilføjer han.

Vender nok ikke tilbage "Jeg tror ikke, at vi vender tilbage med åbent hus arrangementerne, for jeg tror, at coronaens eftervirkninger vil strække sig langt ind i 2021 og måske også længere. Derfor holder vi fast i det nye koncept, som altså kører den første søndag i hver måned. Vi slutter dog i år den 4. oktober, og begynder igen i marts 2021," fortæller Lars Juel Sørensen.

Det næste arrangement i rækken af "Udflugt til Barresøgaard" finder sted søndag den 6. september fra klokken 10-15.

På dagen vil der være koncert klokken 11.30 med sydafrikansk fødte Cassandra.

I en time vil hun underholde med en lille stribe kendte sange sammen med musikere fra sit café- og danseorkester "Lady Feelgood". Genren dækker bredt fra blide sjæle, over pop til Rock 'n Roll.

Det er blandt andet numre som "Hotel California" og "A Whiter Shade of Pale".

På dagen vil der desuden være friskbagt brød, husets honning, kaffe, te, saft, alt sammen økologisk og indgår i entréprisen.

Hver søndag bliver indledt med, at Lars Juel Sørensen byder velkommen og derefter viser rundt på gården.

Hver søndag vil der også være "ønskekoncert" for børnene. Lytterønskerne opfyldes af Lars der spiller på sin harmonika/klaver.

Andre arrangementer På Barresøgaard vil der være andre musikalske arrangementer henover efteråret og næste forår.

Fredag den 11. september klokken 21 vil der være elektronisk koncert på marken med Anne Eltard samt lysshow og domeinstallation med Jesper Stendahl Mortensen. Her er der fri entré.

Lørdag den 19. september klokken 14.30 er der foredrag/koncert med Kim Menzer fra Burnin' Red Ivanhoe i laden på gården.

"De spillede fornylig på gården og det var en stor succes. Kim Menzer er 83 år, men sprællevende, både når han fortæller og når han spiller. Det arrangement glæder jeg mig meget til," fortæller Lars Juel Sørensen.

Endelig er der den fredag den 9. oktober klokken 19.30 musikforedrag om Sebastian med Thomas Ulrik Larsen i laden.

"Jeg ved, at mesteren selv, Sebastian, har overværet en del af Thomas Ulrik Larsens foredrag om sig selv, så det kunne da være sjovt, hvis han også kommer her," siger Lars Juel Sørensen med begejstring i stemmen.

Det første arrangement i laden på Barresøgaard i 2021 bliver en koncert med "Trilleband".