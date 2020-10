Ny trafikpolitik sendt i høring til 5. oktober

"Det glæder mig, at der er så mange borgere, der har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet. Det giver os et bedre grundlag for politiske beslutninger, hvor borgerne også er med til at præge indholdet," utaler formand for teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget Miki Dam Larsen i en pressemeddelelse fra Allerød Kommune.