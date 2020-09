Ny supercykelsti indviet

Cykelstien Allerødruten er en del af den nye supercykelsti, som går mellem Allerød og Furesø kommuner. PR foto

Allerød Nyt - 03. september 2020

Der er ikke kun fokus på supercykelstier i retningen ind og ud af København.

Kommunerne Furesø og Allerød har i samarbejde med Supercykelstierne lanceret en ny strækning, der går på tværs og forbinder de to kommuner, fremgår det af en pressemeddelse.

Den 1. september mødtes borgmestrene på bygrænsen og klippede snoren, hvorefter Farum-Allerødruten officielt blev indviet.

Udover at forbinde supercykelstien Allerødruten, som går langs Kongevejen, med supercykelstien Farumruten, bliver ruten også et bindeled mellem Farum og Allerød for områdets cyklister og cykelpendlere.

Den nye rute er 7,2 kilometer lang.

"Bedre cykelstier betyder flere cyklister. Nu kan man cykle godt og sikkert mellem Allerød og Furesø og har samtidig forbindelse til de andre supercykelstier i hovedstadsområdet. Cykling er godt for sundheden, klimaet og trængslen. Sammen med resten af Supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden gør vi en indsats for at øge cykelpendlingen. Bedre sundhed giver færre sygedage, og det er både godt for den enkelte og arbejdspladsen. Flere cyklister vil desuden give bedre fremkommelighed for de, der er nødt til at køre i bil," udtaler Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø Kommune.

Forbedring i infrastruktur Karsten Längerich (V), borgmester i Allerød Kommune, glæder sig ligesom sin borgmesterkollega i nabokommunen over forbedringen i infrastrukturen for dem, der færdes på cykel.

"I Allerød er der mange, der pendler til nabokommunerne, og endnu flere, der pendler ind og arbejder i kommunen. Med både Allerødruten, og nu Farumruten, bliver det endnu nemmere og endnu hurtigere at tage cyklen til arbejdet, studie eller en tur ud i det blå. Det er godt for både miljøet, trængslen, helbredet og ikke mindst den personlige velvære. For man bliver da altid glad og frisk i hovedet efter en god cykeltur", udtaler han.

Som en del af fejringen af den nye supercykelsti vikl en række medarbejdere og borgere i Allerød og Furesø kommuner lade bilen stå og togkortet ligge derhjemme, og i stedet taget en elcykel til arbejde i september.

For at måle effekterne af en måned på elcykel gennemfører deltagerne en sundhedstest før og efter forløbet.

Antallet af cyklister på Farumruten mellem København og Farum er mellem 2012-18 steget med 68 procent.