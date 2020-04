Ny regionskonsulent i Nordsjælland

"Jeg ser frem til at møde både de lokale virksomheder og de mange aktører i kommunerne, på erhvervsskolerne, i folkeskolerne, erhvervsrådene og mange andre, der hver dag gør en stor indsats i forhold til blandt andet at gøre Nordsjælland til et godt sted at drive virksomhed. Vi har en stor opgave i forhold til både at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og få flere kvinder til at vælge en fremtid i branchen. Både folkeskoler, Campus Nordsjælland og Erhvervsskolen U/Nord gør en stor indsats her, og jeg glæder mig til at samarbejde med dem," siger han i en pressemeddelelse.