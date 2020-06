Se billedserie "Bibelen med sit billedsprog kan tolkes, den indeholder ikke en facitliste om, hvordan alting hænger sammen, men for mig rummer den et stærkt budskab om kærlighed og om, at hvad vi end går igennem, behøver vi ikke at gøre det alene. Det budskab vil jeg gerne dele med andre," siger den nye sognepræst i Engholmkirken, Nils Wildschiødtz. Foto: Michael Braunstein

Ny præst står både på skateboard og flyver med drone: Jeg er vild med Engholmkirkens drive

Interview med Nils Wildschiødtz, der er i gang med at arrangere livestreaming af konfirmationer, arbejder på at lære sin nye drone at kende og har hovedet fuld af idéer

Allerød Nyt - 10. juni 2020 kl. 17:15 Af Michael Braunstein

"Jeg søgte til Engholmkirken, fordi stedet har en vildt tiltalende profil. Det er en moderne kirke - tilmed yngre end mig selv - bygget med stor fremsynethed, og de mange aktive frivillige er stærkt engageret i deres kirke. Her er masser af aktiviteter og liv, et fantastisk drive, og det tiltaler mig med al den energi. Det fællesskab, hvor folk vil kirken og hinanden, det mærker man tydligt - og det er jeg glad for at være blevet en del af."

Sådan siger den nye sognepræst i Engholmkirken, Nils Wildschiødtz, 32 år.

Nils Wildschiødtz har været præst i 3 1/2 år. Han er kommet til Engholmkirken efter to år i Farum. Indsættelsen fandt sted på Kristi Himmelfartsdag, mens en reception for den nye sognepræst følger senere.

"Jeg har allerede fået en varm velkomst, jeg er blevet virkeligt godt modtaget af personale, konfirmander, kirkegængere og mit nye nabolag - folk er bare fantastisk hjælpsomme og søde," siger Nils Wildschiødtz.

Sammen med sin kæreste har han bosat sig i den tjenestebolig, der følger med jobbet, og det er en stor omvæltning i forhold til parrets 2-værelses lejlighed i Valby:

"Vi har fået hus og have og vågner nu pludselig op til fuglekvidder og er omgivet af skov og natur - det er helt ubeskriveligt og en skærende kontrast til bylivets evindelige baggrundslyde, den utrættelige trafik på Roskildevej, det susende S-togs-spektakel fra F-linjen og det konstante menneskemylder."

Livestreaming på Facebook Den første udfordring for den nye præst her i corona-krisen er alle konfirmationerne, der er udskudt og nu skal holdes - på en ny måde.

"Jeg er i fuld gang med at forberede livestreaming via Facebook, så dem der ikke er med i kirken kan følge med hjemmefra. Det er sådan, at når man synger i en kirke, skal alle tilstedeværende have fire kvm. til rådighed, siger reglerne - heldigvis er Engholmkirken ret stor, så vi kan have omkring 100 plus personale i kirken. Normalt ville der dog være plads til 400-500 personer," siger Nils Wildschiødtz og fortsætter:

"Når det nu skal være, så glæder jeg mig da til det: Jeg har i hvert fald aldrig før lavet livestreams i præstekjole. Og som et led i forberedelserne prøver jeg at lære min nye drone at kende, så vi kan få nogle gode 'skud'."

Hovedet fuld af idéer Nils Wildschiødtz har hovedet fuld af idéer om, hvordan folkekirken i almindelighed og Engholmkirken i særdeleshed kan udvikles.

"Kirken har mange tilbud til den modne generation, og det skal der blive ved med at være, men det ligger mig meget på sinde at prøve at få flere unge og flere unge familier med," siger sognepræsten og fortsætter:

"Når det gælder dem i konfirmationsalderen og de lidt større, kunne man arrangere ture - det kunne eksempelvis være til Taizé i Frankring, på opdagelse efter antikkens spor i Rom, eller en studietur til Berlin, hvor jeg boede et års tid og arbejdede som frivillig i den danske kirke. Det kan også være fællesspisning, film eller musik, der sættes fokus på - eller hvorfor ikke foredrag eller studieaftener for forældre til konfirmander?"

"Meget af den kultur, som vi er rundet af, tager afsæt i eller refererer til bibelske temaer. Det gælder musik - lige fra Bach til Bob Dylan, Leonard Cohen, Beatles og Metallica. Og også moderne litterære værker som 'Ringenes Herre', 'Narnia', 'Star Wars' eller 'Harry Potter' låner tematik fra kristendommen. Både hverdagsliv og sprog er proppet med referencer og udtryk fra Bibelens store fortælling - og se bare logo'et på det verdensomspændte firma Apple, hvor der er taget en bid af Kundskabens Træ. Det er ting, man måske ikke lige tænker over til dagligt. Så her er der efter min mening nye vinkler ind i det kristne tankesæt. Det handler om formidling, om at fange folks interesse."

"Det er fedt at kunne give de unge forskellige oplevelser, altsammen med det mål at de lærer kirken at kende, så de ser den er et trygt sted, og så de mærker det fællesskab, der er. De skal føle, at det også er deres kirke. Jeg vil gerne åbne og forny folkekirken, men det er ikke lig med at revolutionere den, for der er meget af det traditionelle og genkendelige, der naturligvis skal fastholdes."

"Heldigvis oplever jeg, at mange ser kirken som et naturligt sted at henvende sig og være, ikke mindst i forbindelse med livets store begivenheder. Og jeg oplever, at konfirmander skriver til mig eller kommer forbi, også hvis de har spørgsmål i forbindelse med større opgaver i skolen, og hvis det er et fysisk møde, så får vi en snak og en Faxe Kondi."

"Et stort privilegium" Livestreaming, droner, masser af idéer med appel til de unge - for slet ikke at tale om, at han nu og da bruger et longboard til transport mellem bolig og kirke. Man kunne måske tro, at Nils Wildschiødtz kunne møde 'bump' på vejen - men det har slet ikke været tilfældet.

"Jeg er ikke stødt på hverken skepsis eller modstand overhovedet, selvom jeg er ung og kommer med mange idéer, hvoraf nogle måske kan siges at være lidt 'sprælske'," siger Engholmkirkens nye præst og fortsætter:

"For mig er det et stort privilegium at være præst, for man møder mennesker - vidt forskellige mennesker - i de store øjeblikke i livet. Jeg bliver af og til konfronteret med, at jeg ikke helt lever op til de forestillinger, folk har om en præst, men jeg mødes alligevel med fortrolighed, og under samtalerne skabes et rum, hvor mennesker kan læsse af, tømme deres hjerter. Jeg har utrolige møder med folk, og det er meget stort at blive inviteret ind i et menneskes liv, hvad end det er i glædelige eller sørgelige stunder. En af de vigtigste funktioner, man har som præst, er at lytte."

"Nogle forbinder tro med en fundamentalistisk tilgang til Bibelen, at den må læses sådan 1:1. Sådan er det slet ikke. Troen kommer vidt forskelligt til udtryk i menneskers liv. Derfor kan man dårligt fastsætte eller afgrænse dens størrelse og væsen. Efter min mening er det vanskeligt at tro fuldt, fast og blindt på noget. Tro må altid blive ledsaget af tvivl, og det er godt, for ellers bliver det jo fanatisk."

"I arbejdet møder jeg også mennesker, f.eks. brudepar, der siger, at de ikke rigtigt tror. Men når de først taler om følelserne for hinanden, og den kærlighed, der omgiver dem, ja, så virker de pludseligt dybt religiøse. Selvom man måske ikke umiddelbart kan placere sin tro på noget fuldt og fast, så føler mange sig alligevel draget til kirken, dens fællesskab, ritualerne og fortællingerne, for det har alligevel både betydning og giver mening for mange mennesker."

"Bibelen med sit billedsprog kan tolkes, den indeholder ikke en facitliste om, hvordan alting hænger sammen, men for mig rummer den et stærkt budskab om kærlighed og om, at hvad vi end går igennem, behøver vi ikke at gøre det alene. Det budskab vil jeg gerne dele med andre."