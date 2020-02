Ny miljøingeniør i Niras

Marie rosenlund Nielsen har arbejdet på både internationale og nationale projekter med at mindske risikoen for oversvømmelser ved ekstrem nedbør, står der i en pressemeddelelse. For NIRAS skal hun nu arbejde med screening og modellering af oversvømmelsesrisiko samt dimensionere og projektere regn- og spildevandsanlæg.