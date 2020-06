Se billedserie Dagplejen hjalp til, da den røde snor skulle klippes. På billedet ses også borgmester Karsten Längerich og formanden for teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen. Foto: Allerød Kommune

Ny legeplads indviet ved biblioteket

Dagplejen var med til indvielsen - og til at klippe den røde snor over

Allerød Nyt - 12. juni 2020 kl. 11:45 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagplejen var med, da den nye legeplads ved Allerød Bibliotek blev indviet 11. juni - også da den røde snor skulle klippes over med assistance fra borgmester Karsten Längerich og formanden for teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen.

Tanken med legepladsen er at skabe et attraktivt legemiljø, der kan blive mål for en lille udflugt eller adspredelse for de mindste børn, når de besøger biblioteket.

Projektet er sidste etape af opførelse af legeelementer i bymidten i Lillerød, hvor de første to etaper er placeret på M.D. Madsensvej. Idéen med at rykke den sidste del til biblioteket er opstået i et samarbejde mellem Byforum, biblioteket og Park & Vej.

Materialer og farver er afstemt med henblik på at passe ind i bibliotekets have og de elementer, der er i forvejen, oplyser kommunen.

Legepladsen er udført i et samarbejde mellem firmaet Nature Play og et anlægsteam i Park & Vej. Den samlede økonomiske ramme for denne sidste etape af projektet er på 74.000 kr., som hovedsagligt er gået til legeelementerne. Herudover har Park & Vej bidraget med arbejdskraft.