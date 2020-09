Allerød Bibliotek etablerer en læseklub for de 25-55 årige. Arkivfoto

Ny læseklub på biblioteket

Allerød Nyt - 09. september 2020 kl. 18:42 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når børnene er puttet og opvasken er klaret, er der ofte ikke energi tilbage til at samle den bog op, som man har haft liggende på natbordet i flere måneder.

Bogen, som man egentlig har glædet sig til at læse, er nu blevet en kilde til dårlig samvittighed, fremgår det af en pressemeddelelse.

Sådan er det for mange voksne, der både skal finde tid til job og familieliv.

Der er talrige grunde til, hvorfor læsning skubbes ned på prioriteringslisten, og det vil Allerød Biblioteker prøve at lave om på.

I en ny læseklub med navnet 'Fordybelsesklubben' inviteres de 25-55 årige ind i en lille tidslomme, hvor det kun handler om nu'et, litteraturen og fællesskabet.

"Vi har en tendens til at stræbe efter en ideel læseoplevelse, der er næsten umulig at opnå. Vi husker måske barndommens fornemmelse af at blive suget ind i bøgernes univers gennem timevis af uforstyrret læsning. Den oplevelse søger vi stadig i dag, selvom de ydre omstændigheder har ændret sig," udtaler Lærke Hasselgren Mejlgaard, som er litteraturformidler på Allerød Biblioteker.

"Det kan være svært at komme i gang med at læse, hvis det kræver to timers fuldkommen ro. I Fordybelsesklubben vil vi gøre det enkelt at læse og vise, at læsning kan være mange ting, og at det ikke kræver så meget, som mange måske går og tror," tilføjer han.

Ingen forberedelsestid Der er ingen forberedelsestid i klubben. Man møder op og går med ud i naturen med to litteraturformidlere fra biblioteket.

De læser højt fra forskellige noveller, undervejs er der små mindfullnessøvelser og tid til at diskutere det læste.

Og så er der er tid til at være tilstede uden andre forstyrrelser eller opgaver i baggrunden.

"Vi vil gerne lave en klub, hvor der er plads til dem, der ikke kan nå at læse en bog hver måned. Den her læseklub er uden forberedelse. Man møder bare op og fordyber sig i litteraturen, der bliver læst højt, mens vi går rundt i naturen udenfor. Det kan forhåbentligt hjælpe med at få ro i kroppen i en lidt hektisk hverdag. Og så snakker vi selvfølgelig om det læste undervejs og deler vores tanker," udtaler Maria Christine Billingsøe, der også er litteraturformidler på biblioteket og sammen med Lærke Mejlgaard skal køre holdet i efteråret.

Klubben foregår efter principperne om guidet fælleslæsning, hvor en læseguide tager deltageren med gennem en tekst eller novelle- med pauser undervejs til at fundere over det læste.

Der er ingen rigtige eller forkerte svar, alle tanker, følelser og stemninger er velkomne i klubben.

Fordybelsesklubben kommer til at foregå hver anden mandag i tidsrummet klokken 16.30-18, første gang den 21. september.

Man kan læse mere om holdet på bibliotekets hjemmeside.