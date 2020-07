Ny konsulent hos Niras

Pi Arnth Petersen, 30 år, er ansat som konsulent i Niras. Pi er uddannet Msc. i Global Udvikling fra Københavns Universitet og blev færdig i 2017. De seneste to år har hun været ansat under Niras' fast-track trainee program, Niras Young Professional Academy, hvor hun har bidraget til Niras' internationale arbejde på tværs af virksomheden. Tidligere har hun arbejdet som forskningsassistent i Vietnam og Mozambique og ved Center for Klimatilpasning i Københavns Kommune. Nu er Pi blevet fastansat i Niras' forretningsenhed Vand & Forsyning, hvor hun vil fokusere på udviklingen af Niras' internationale markedsposition inden for Vand & Forsyning.