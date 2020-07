Ny i Niras

navne Hasse Kampp Davidsen, 35 år, er ansat som senior data scientist i Allerødvirksomheden NIRAS. Han er uddannet civilingeniør fra DTU og kommer senest fra en stilling som projektleder i Nordiq Group. Tidligere var han ansat i COWI, hvor han blandt andet arbejdede med et digitaliseringsprojekt om at samle og strømline data i et datawarehouse på tværs af organisationen. Nu skal han hjælpe med at fremme digitalisering via 'hverdags-data science' og optimering af processer som en del af en voksende afdeling for data science i NIRAS.