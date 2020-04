Ny handelsplatform klar til lancering i Allerød

Konceptet 'vielskervoresby.dk' er klar til også lancere en online handelsplatform med navnet 'Vi Elsker Allerød' på vielskeralleroed.dk. Butikkerne kan allerede nu gå ind og registrerer sig, oplyser initiativtagerne, der har en tilsvarende platform kørende blandt andet i Køge.

'Her kan lokale butikker oprette sig gratis og lægge tilbud op, som beboerne i Allerød kan få sendt gratis direkte hjem til døren. Betalingen sker via MobilePay. Platformen er sat i verden for at redde og støtte de lokale butikker rundt omkring i Danmark, så byerne kan holde gang i de lokale hjul under corona-krisen – men også i fremtiden,' hedder det i en pressemeddelelse.

Initiativtagerne understreger, at det er helt afgørende, at handelsstandsforeningerne bakker op om initiativet.

Og Allerød Handelsforening har sammen med Byforum kigget nærmere på konceptet.

"Vi er som forening glade for initiativet og ser positivt på det som en støtte til byen i en vanskelig tid. Vi regner med, at siden kan komme op at køre før påske," siger formanden for handelsforeningen, Lene Krogh.