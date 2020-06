Ny frisørsalon åbner: Blush & Shadow

"Vi vil gerne skille os lidt ud. Så vi tilbyder, at mænd kan blive forkælet med ekstra hårvask og skægtrimning, vi har søgt alkoholbevilling, så kunder kan få et glas vin eller en øl, og torsdag vil vi holde åbent til kl. 21.00," siger Nanna Kjær Mahler og Lone Egholm Mose Thomsen og fortsætter:

Nanna Kjær Mahler og Lone Egholm Mose Thomsen stræber efter at skabe en let og hyggelig stemning i den nye frisørsalon, hvor der både bydes på musik og muligheden for at slappe af i en sofa.