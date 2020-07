Ny formand til SF-Allerød

"Det har været vigtigt for mig at fastholde og stabilisere vores partiforening, så den er solid de næste mange år. Det er lykkedes meget godt, og vi har nu en velfungerende - om end lille - gruppe, der arbejder med SF politik lokalt." s

"Jeg tror, den bedste måde at sikre kontinuiteten på er ved at afholde politiske møder, hvor vi inviterer til debat, gerne med foredragsholdere fra Christiansborg eller lignende. Oprindelig havde vi I forbindelse med vores generalforsamling inviteret Jakob Mark til at komme og tale om minimumsnormeringer og klima, men det blev desværre aflyst på grund af coronasituationen. Vi håber at få et lignende arrangement stablet på benene her til efteråret," udtaler Signe Schløer.