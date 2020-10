Dæmpegård skal bevares, mener nydannet støtteforening. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Ny forening vil kæmpe for skovriddergård

Vil idéudvikle på området omkring historisk skovridergård og søge fonde

Allerød Nyt - 03. oktober 2020 kl. 07:05 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Mandag aften holdt en række borgere stiftende generalforsamling til en ny støtteforening for skovriddergården Dæmpegård i Tokkekøb Hegn. Gården, som ejeren Skov- og Naturstyrelsen ønsker revet ned, skal bevares, mener den nye forening, der har fået navnet "Foreningen Dæmpegårds Venner."

"Nu går vi i gang med arbejdet med, hvad vi skal gøre. Vi vil gerne udvikle ideer til området og søge nogle fondsmidler," siger John Nørskov Hansen, der blev valgt ind i bestyrelsen for den nye forening ved den stiftende generalforsamling, der blev holdt på Allerød Bibliotek.

"Der var god stemning på mødet, vil jeg sige. Der var også borgere ude fra området omkring Dæmpegård. Vores forening vil gå meget op i den landskabsfredning, der gælder for området," siger John Nørskov Hansen.

Det var tidligere på året, at Skov- og Naturstyrelsen bad Allerød Kommune om tilladelse til at rive gården ned, der stammer fra 1800-tallet. Det fik i første omgang den lokalhistoriske forening LAFAK, hvor John Nørskov Hansen er formand, til at protestere.

Sidenhen udtalte den tidligere udenrigsminister, Per Stig Møller, sig også kritisk i sagen. Han fortalte blandt andet her i Allerød Nyt, at han har boet i området omkring Dæmpegård personligt og har kendt gården gennem 50 år.

Allerød Kommune meldte tidligere på året ud, at vurderningen fra kommunen lyder, at en nedrivning og anden måde at bruge området på kræver en ændring af den gældende fredning.

I bestyrelsen sidder Lisette Thamdrup, Marlene Hald, Jørgen Jensen, Niels Kierkegaard og John Nørskov Hansen. Anders Bekstrøm Løkkegaard og Peter Brander Larsen er suppleanter. Den nye bestyrelse har ikke konstitueret sig endnu.

Man kan læse om den nye forening på www.daempegaard.dk.