Blandt initiativtagerne til den nye forældreorganisation er Michala Troest og Kristine Charlton, der i juni 2019 stod for en demonstration i bymidten i Lillerød til fordel for minimumsnormeringer.

Ny forældreorganisation i Allerød: "Vi vil være børnenes talerør"

'Men selvom vi vil fortsætte kampen for minimumsnormeringer, ønsker vi at være andet og mere end et lokalt 'HvorErDerEnVoksen'-initiativ - vores vision er at blive børnenes talerør i Allerød Kommune. De ældre har Ældresagen, der kæmper mod forringelser på området og arbejder for at give de ældre bedre vilkår. På samme måde vil vi gerne være børnenes stemme og kæmpe for deres hverdag og rettigheder,' lyder det fra initiativtagerne.

Brev til byrådet

Blandt initiativtagerne til AFO er Kristine Charlton, der i juni 2019 sammen med Michala Troest stod for en børnedemo på 'Øen' i Lillerød.

'22. november var der en stor protestmarch i København, hvor familier fra Allerød også deltog. Efter protestmarchen blev tovholderne i de enkelte kommuner opfordret til at skrive et brev til deres byråd og gøre status for arbejdet for bedre normeringer i 0-6 års området,' skriver AFO til Allerød Nyt og fortsætter:

'I den forbindelse henvendte Kristine Charlton sig til formanden for børne- og skoleudvalget, Nikolaj Bührmann, og spurgte om en gruppe forældre kunne komme med til et udvalgsmøde og diskutere emnet. Svaret var dog, at 'Børne- og Skoleudvalget holder månedlige møder, men vores primære dialogpartnere er bestyrelserne og organisationerne ...' Derfor blev Facebook-gruppen 'Allerød kræver: Minimumsnormeringer i BØRNEHØJDE' oprettet med henblik på at starte en lokal forældreorganisation.'

'Den første opgave i gruppen blev at skrive brevet til byrådet. Dertil skulle bruges nogle fortællinger fra børnenes hverdag i Allerød, hvor forældrene oplevede, at der var alt for mange børn per voksen. Der blev sendt så mange fortællinger, at der måtte sorteres i dem, for at brevet kunne klemmes ned på fire A4-sider.'