En 54-årig kvinde skal ikke i retten i Hillerød til et nyt grundlovsforhør. Politiet valgte at løslade hende seks dage efter, hun blev varetægtsfængslet. Kvinden er stadig sigtet for drab på sin multihandicappede datter. Arkivfoto

Ny drejning: Drabssigtet kvinde er løsladt

En 54-årig kvinde, der i sidste uge blev anholdt og varetægtsfængslet i grundlovsforhør for at have dræbt sin multihandicappede datter på en adresse i Allerød, er på fri fod igen.

Kvinden blev løsladt klokken 12.00 tirsdag den 25. februar - omkring et døgn inden hun skulle have været til et nyt grundlovsforhør, hvis hun fortsat skulle have været varetægtsfængslet.