Ny digital kollega i Allerød Kommune

Allerød Kommune har fået en ny digital medarbejder, som er under oplæring på kommunens hjemmeside. Medarbejderen hedder Kommune Kiri og er en såkaldt chatbot, dvs. et computerprogram der kan svare på spørgsmål. Fremover vil hun hjælpe med at besvare borgernes spørgsmål - 24 timer i døgnet.

"Vi er hele tiden på udkig efter måder, hvor vi kan bringe ny teknologi i spil, der forbedrer serviceniveauet over for kommunens borgere og bidrager til en mere effektiv borgerservice i kommunen. Chatbots kan få stor indflydelse på den måde, vi fremover har mulighed for at gå i dialog med vores borgere og hjælpe dem med selvbetjening - specielt uden for normal åbningstid".