Nu skal Årets Blovstrød- og Lillerødborger også kåres

"Det skal være en fest for hele Allerød," forklarer formanden for Lynge Byfest

Hvert år siden 2001 er prisen Årets Lyngeborger blevet uddelt til en person, der har gjort en særlig indsats for Lynge. De tidligere år er prisen blevet overrakt ved den årlige Lynge Byfest, men da coronaen satte en stopper for årets byfest, er der nu planer om at kåre Årets Lyngeborger ved en event i efteråret i stedet.