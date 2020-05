Nu kommer der en forlængelse af venstresvingsbanen på Kongevejen ved Sortemosevej, og årsagen er coronavirusset. Arkivfoto: Michael Braunstein

Nu kommer den længere svingbane

Corona rykker ting - også forlængelsen af venstresvingsbanen på Kongevejen

Allerød Nyt - 16. maj 2020 kl. 11:15 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har ifølge Venstres byrådsmedlem Lisbeth Skov været skrevet meget om en forlængelse af venstresvingsbanen på Kongevejen i Blovstrød, der fører til Sortemosevej.

Men nu kommer forlængelsen rent faktisk - og skylden ligger delvist hos coronaviruset.

Havde det ikke været for beslutningen om fremrykningen af offentlige investeringer i Allerød Kommune for at støtte erhvervslivets vej tilbage på fode efter krisen, var beslutningen måske ikke kommet nu. Forleden sagde politikerne i teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget så ja til blandt andet at signaloptimere i krydset mellem Kongevejen og Sortemosevej. I signaloptimeringen af krydset ligger også en forlængelse af venstresvingsbanen, der kan blive svært belastet ved myldretid.

"Jeg er ret glad for, at det nu er lykkes at få forlængelsen af venstresvingsbanen på plads," siger Lisbeth Skov til Allerød Nyt.

Hun forventer, at arbejdet går i gang "ret hurtigt", siger hun.

Det var et enigt teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalg, der tog beslutningen forleden. I alt er der sat to millioner kroner af til optimering af trafiksikkerhed. Ud over krydset Kongevejen/Sortemosevej er der også sat penge af til signaloptimering af krydsene Nymøllevej/Sortemosevej og Kollerødvej/Frederiksborgvej.