Se billedserie Alle får to beholdere til sortering af henholdsvis plast/papir og glas/metal. Herudover kan man tilvælge en beholder til pap.

Nu kommer de nye affaldsbeholdere ud

I løbet af 2020 skal de Allerød-borgere, der ikke allerede er i gang, med i sorteringsordningen

Allerød Nyt - 01. februar 2020

Hvis du bor i et område med fælles affaldsordninger, er du allerede godt i gang med at sortere dit genanvendelige affald. I løbet af 2020 skal resten af borgerne i Allerød Kommune også i gang med at sortere, og nu kommer de nye affaldsbeholdere ud til villaer og de resterende rækkehuse, oplyser Allerød Kommune.

De nye affaldsbeholdere bliver leveret i etaper i løbet af 2020 sammen med en sorteringsvejledning.

Pligt til at sortere Som borger i Allerød Kommune har du pligt til at sortere dit affald, men det er frivilligt, om du vil have beholderne stående ved din husstand. Du kan afmelde de nye beholdere og i stedet aflevere dit sorterede affald på genbrugspladsen. Men du skal stadig betale fuldt affaldsgebyr, selvom du ikke ønsker at have beholdere ved boligen, oplyser kommunen og fortsætter:

Erfaringen viser, at det giver den højeste genanvendelse at have egne beholdere, og derfor anbefaler kommunen denne løsning.

De nye beholdere er et supplement til det nuværende stativ til restaffald, som fortsætter uændret. Sortering af bioaffald forventes at blive indført i løbet af de næste par år.

Se de nye beholdere Hvis du gerne vil se de nye beholdere fysisk, har du mulighed for at besøge beholderudstillingen på genbrugspladsen i Lynge eller i Borgerservice på Allerød Rådhus. De nye beholderne er inddelt i to rum til sortering af henholdsvis plast/papir og glas/metal.

Herudover kan du tilvælge en beholder til pap. De nye beholdere er mørkegrå og har to hjul.

Spildopmagerne vil fremover stadig indsamle genstande til direkte genbrug, som eksempelvis møbler, cykler, legetøj og elektronik, mens Spildopmagernes indsamling af pap, papir og glas erstattes af indsamling i de nye beholdere.

De første beboere har allerede modtaget et brev i e-boks med grundig information om den nye affaldssortering. De resterende boligområder får brevet cirka tre måneder før beholderne rulles ud. Fristen for at afmelde eller tilmelde beholdere fremgår tydeligt i e-boks brevet, oplyser kommunen.

Hvis du ikke tager aktivt stilling til afmelding af beholderne, vil du automatisk få leveret to opdelte beholdere til plast/papir og glas/metal.

Ønsker du på et senere tidspunkt at ændre dit valg, kan du gøre det via kommunens hjemmeside.

Du kan læse mere om den nye affaldsordning på kommunens hjemmeside. Her kan du også downloade sorteringsvejledningen. Et fysisk eksemplar af sorteringsvejledningen kan afhentes i Borgerservice.