Nu er de i hjemmekarantæne: Eva og Flemming Nejstgaard kørte i bil fra Spanien til Danmark

'31. marts kl 16.25 - fire dage efter beslutningen og to dages hjemkørsel - trillede vi ind på parcellen, efter 3.100 km. Nu er vi i karantæne indtil 14. april, og så tager vi den derfra.'

Sådan skriver Flemming Nejstgaard i en beskrivelse af en ganske særlig rejse, han netop har foretaget i bil fra Spanien og hjem til Danmark. Med i bilen var hans kone, Allerøds tidligere borgmester Eva Nejstgaard, og parrets hund Trold.

Flemming Nejstgaards beskrivelse er væsentligt længere og mere detaljeret, end der er plads til her, men det skal med, at hoteller og restauranter var lukkede i Spanien og Frankrig, at overnatningen i Frankrig foregik på forsædet af bilen, og at fortæringen undervejs bestod af medbragte flutes og mineralvand.

Beskrivelsen begynder med, at Flemming Nejstgaard konstaterer, at Spanien - hvor parret har en bolig - lukkede mere og mere ned.

'Selv om Andalusiens smittetal følger de nordiske tal, begynder en snigende fornemmelse af, at det måske nok ikke er så godt hernede, men vi kan jo ikke bare tage af sted, af flere grunde, bla. grænselukninger. Så vi kunne jo ikke bare sætte os i bilen,' skriver han i beretningen.

Det ender dog med en beslutning om at tage hjem, og hjemturen bliver mulig med en køretilladelse fra den danske ambassade i Madrid i hånden.