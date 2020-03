Med små justeringer i den daglige drift er det muligt for Novafos at opretholde normal forsyning, oplyser vand- og spildevandsselskabet. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Novafos: Vi kan opretholde normal forsyning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Novafos: Vi kan opretholde normal forsyning

Vand- og spildevandsselskabet prøver samtidig at give en hjælpende hånd til sine leverandører

Allerød Nyt - 23. marts 2020 kl. 09:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med små justeringer i den daglige drift er det muligt for Novafos at opretholde normal forsyning. Samtidig har selskabet fokus på at støtte sine samarbejdspartnere i en tid, hvor mange brancher og erhverv er hårdt pressede. Det oplyser vand- og spildevandsselskabet i en pressemeddelelse. Selskabet omfatter Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. For at undgå smitte har Novafos opdelt sine driftsmedarbejderne i mindre teams med forskellige mødesteder, oplyser selskabet. Det sker for at kunne opretholde en robust og sikker drift på levering af drikkevand og håndtering af spildevand for 425.000 borgere og virksomheder i selskabets ni kommuner. "Vi har fokus på at løse de akutte sager såsom ledningsbrud. Hvor det giver mening, udskyder vi planlagt vedligeholdelse – det gør vi af hensyn til fortsat af kunne opretholde tilstrækkelig kapacitet til at håndtere de akutte sager, selv ved en forventelig videre udbredelse af coronasmitte blandt vores medarbejdere," siger Carsten Nystrup, administrerende direktør i Novafos.

Administrationen arbejder hjemmefra Hele administrationen bestående af ingeniører, it-medarbejdere, økonomi- og regnskabsmedarbejdere og kundeservice er sendt hjem. Med hjemmeopkobling til Novafos' systemer er det muligt at opretholde et næsten normalt serviceniveau over for kunder og samarbejdspartnere, konstateres det i pressemeddelelsen. Al henvendelse til Novafos sker indtil videre via mails eller telefon. Det er ikke muligt at møde op fysisk på Novafos' administrative domicil i Birkerød.

Leverandører får en hjælpende hånd Samtidig med at Novafos har fuldt fokus på sine egne kerneopgaver, prøver forsyningen at støtte de entreprenører, rådgivere og leverandører, der arbejder for Novafos. Det sker dels ved at betale regninger for udført arbejde straks, dels ved fortsat at igangsætte planlagte projekter i form af ledningsarbejder, renoveringsopgaver og klimaprojekter.

mik.