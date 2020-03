'Både Novafos og Gundsø Entreprenør Forretning som arbejder på byggepladsen er meget opmærksomme på at begrænse mulighederne for smitte med coronavirus. Vi mener dog ikke, at det er nødvendigt at stoppe arbejdet helt,' lyder det fra Novafos om arbejde her på Lillevang Skole Lillerød. Arkivfoto

Novafos: 'Ikke nødvendigt at stoppe arbejde på skole'

Selskabet understreger som svar på kritik, at man på arbejdspladsen er 'meget opmærksom på at begrænse mulighederne for smitte med coronavirus'

Allerød Nyt - 20. marts 2020 kl. 19:05 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er netop nu arbejde i gang på en boldbane ved Lillevang Skole Lillerød, og det har fået en borger - Susanne Wiid - til at skrive til Allerød Kommune. Under overskriften 'COV-19 vs. byggeplads på boldbane ved Lillerød Skole' skriver hun blandt andet: 'Jeg har lige været vidne til, hvordan de (arbejderne, red.) står tæt ved hvad der nok er et morgenmøde. Ligeledes kan jeg kun forestille mig, at de har fælles toiletter. Da min mand luftede vores hunde i går (18. marts, red.) var det helt samme situation. Jeg synes, I skal tage ansvar her og se og få lukket den og vise, at vi i Allerød Kommune tager situationen alvorligt.' I Allerød Kommune har teknisk chef Hans Dyrby Kloch svaret Susanne Wiid sådan: 'Tak for din henvendelse. Allerød Kommune tager risikoen for corona-smitte meget alvorligt. Den pågældende byggeplads hører dog under Novafos, og vi har derfor videresendt din henvendelse til dem.'

Svar fra Novafos Allerød Nyt har bedt Novafos om en kommentar, og i en mail skriver projektleder hos Novafos, Ole Papsø: 'Både Novafos og Gundsø Entreprenør Forretning som arbejder på byggepladsen er meget opmærksomme på at begrænse mulighederne for smitte med coronavirus. Vi mener dog ikke, at det er nødvendigt at stoppe arbejdet helt. I stedet sørger vi for at holde pauser i små grupper, vaske hænder ofte og blive hjemme hvis vi er syge. Arbejdet foregår udenfor, og langt det meste af tiden er der god afstand i mellem medarbejderne.' Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

