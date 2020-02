"Puljemidlerne skal naturligvis være et ekstra løft af området, og det bliver det ikke, når kommunerne foretager besparelser eller ligefrem modregner beløbet lokalt," siger Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland. Temafoto

Normeringer: BUPL kritiserer Allerøds kurs

"Vi har en klar forventning om, at alle kommunerne begynder arbejdet med rekruttering af pædagoger svarende til de tildelte midler med det samme. Målet må være at få indført minimumsnormeringer hurtigst muligt – hverken børn eller pædagogisk personale kan være tjent med at skulle vente til 2025."

"Puljemidlerne skal naturligvis være et ekstra løft af området, og det bliver det ikke, når kommunerne foretager besparelser eller ligefrem modregner beløbet lokalt," siger Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland, og fortsætter:

Følger udmøntningen tæt

BUPL Nordsjælland følger udmøntningen tæt, og der er et stort fokus på, at midlerne bruges til at få højnet kvaliteten og andelen af uddannede pædagoger.

"Vi kommer til at følge op i alle kommuner. Nogle kommuner har i forvejen prioriteret området og er i fuld gang med at indføre minimumsnormeringer og højne pædagogandelen. Men der er også kommuner, som eksempelvis Hillerød, der blot har afventet disse midler og dermed ikke har prioriteret egne midler til området i år. Vi har endda kommuner, der har vedtaget besparelser på området, imens de afventede midlerne fra puljen. Så her skal der lyde en kraftig opfordring til, at de sætter gang i initiativer, der kan sikre den helt nødvendige kvalitetsudvikling med det samme," siger Pernille Riis og tilføjer:

"Vi står fuldt ud til rådighed for sparring med kommunerne omkring, hvordan målet kan nås gennem flere faktorer. Vi vil meget gerne diskutere, hvordan vi kan opnå en højere andel af pædagoger på fuld tid, og der er også store muligheder i fastholdelse og kompetenceudvikling af eksisterende personale. Der er ingen grund til at vente på en lov om minimumsnormeringer."