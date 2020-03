Klub Skakten ved Lillevang Skole Skovvang holder åbent for børn, som har behov for at komme i klub. Hvis man har brug for nødpasning, skal man først melde det ud, som beskrevet på Allerød Kommunes hjemmeside. Temafoto

Nødpasning: Dagplejer og klub holder også åbent

Allerød Kommune har siden nedlukningen af skoler og dagtilbud som følge af corona-krisen tilbudt nødpasning til børn i Ravnsholtklyngen og - når det gælder skole og SFO - på Lillevang Skole Skovvang.

Kommunen oplyser i en opdatering 24. marts på hjemmesiden, at en enkelt dagplejer også holder åbent, og at Klub Skakten ved Lillevang Skole Skovvang holder åbent for børn, som har behov for at komme i klub.

Hvis man har brug for nødpasning, skal man kontakte ledelsen på sit barns skole eller dagtilbud. Alle, der har indmeldt et behov for nødpasning, vil få direkte besked om mødested.

Nødpasning tilbydes i følgende tilfælde:

0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

