God klovne- og deltager-stemning under sidste års klovneløb, hvor over 200 deltagere løb til fordel for hospitalsklovnene rundt om Niras? hovedbygning i Allerød. Pressefoto

Niras holder igen løb til fordel for hospitalsklovnene

arrangement For tredje år i træk har den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras valgt at arrangere klovneløb i Allerød til fordel for Danske Hospitalsklovne.

Tag en ekstra runde

Det handler ikke om at være hurtigst, men om at få en hyggelig og sjov dag, samtidig med at man støtter et godt formål.