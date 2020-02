Niras får nye kræfter

Rasmus Hjorth er 48 år, og 17. februar tiltrådte han som afdelingsleder i Niras' forretningsenhed, der beskæftiger sig med life science og proces design. Her kommer han til at stå i spidsen for en afdeling med stærke profiler inden for logistik, gmp og projektledelse, der dagligt rådgiver nogle af de største virksomheder inden for medicinalbranchen.