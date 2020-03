Niras: Tilfredsstillende 2019 - men Corona skaber usikkerhed om fremtiden

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras opnåede i 2019 for andet år i træk en fremgang i resultat på 20 procent og fortsatte sin internationale vækst.

Det oplyser virksomheden med hovedsæde i Allerød.

'Regnskabet for 2019 præsenteres på et tidspunkt, hvor erhvervsklimaet i hele verden er under voldsomt pres som følge af Covid-19 pandemien. Derfor er Niras' topchef også meget varsom med at glæde sig over det flotte resultat, men oplever det positivt, at virksomheden er i besiddelse af et højt likvidt beredskab,' skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

"Vi står midt i en meget alvorlig situation, der påvirker os alle. I en forretning som Niras, hvor vi i forvejen benytter digitale platforme og kanaler i vores daglige arbejde, har vi de seneste dage sørget for at skabe optimale forudsætninger for at opretholde produktionen og leverancer til vores kunder. Der er dog ingen tvivl om, at vores resultat i indeværende år vil bære præg af den aktuelle situation," siger administrerende direktør Carsten Toft Boesen.

På den anden side af krisen forventer Niras fortsat vækst, særligt i den internationale forretning og inden for bæredygtige og digitale løsninger. Men for 2020 forventes den aktuelle spredning af Corona-virus dog at påvirke både omsætningen og resultatet negativt.