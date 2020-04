Artiklen: Ninas Naturcafé fortsætter med take away

Ninas Naturcafé forsøgte sig med take away i påsken, og det blev en stor succes.

"Tusind tak for den store opbakning. Vi fik dejligt travlt og skulle lige lære en anden måde at arbejde på. Vi undskylder de fejl, vi fik lavet i skyndingen. Caféen må jo stadig ikke åbne normalt, og vi fortsætter derfor med take away fra 24. april," siger indehaver Nina Dolriis.

Hun fortsætter:

"Vi laver altid lidt ekstra, så I er også velkomne til at bare at køre forbi og se, hvad vi kan tilbyde. Der er åbent for afhentning mellem kl. 10.30-14.00 og kl. 15.00-16.00, og fredag er der gratis udbringning i nærområdet."

Man kan læse mere på caféens hjemmeside: www.naturcafe.dk/takeaway - bestillinger skal foretages senest kl. 18.00 dagen før.

mik.