For første gang åbner Nina Dolriis og Ninas Naturcafé sæsonen med take away i påsken. Arkivfoto

Artiklen: Ninas Naturcafé åbner sæsonen med take away i påsken

Ninas Naturcafé åbner sæsonen med take away i påsken

"Vi tager udfordringen fra corona-krisen positivt op og åbner sæsonen med take away i påsken, fra 9.-13. april. Det har vi ikke prøvet før, så vi skal tænke helt nye tanker og har lagt en plan."

Sådan lyder det fra Nina Dolriis i Ninas Naturcafé.

Hun oplyser, at caféen tilbyder kager - både hele og en æske med forskellige - brød, en brunch-pakke, en påskefrokost, sandwich, suppe og en dagens ret.

"Og alt er selvfølgelig de hjemmelavede gode produkter, som man kender fra besøg i caféen," siger Nina Dolriis, der også har udtænkt et samlesæt, så man kan få ingredienser og opskrift til en kage, man nemt kan bage derhjemme.

Der er desuden mulighed for at købe lidt drikkevarer, bl.a. påskeøl fra Det Våde Får, og en kaffe to go.

Man kan læse mere på caféens hjemmeside - www.naturcafe.dk/takeaway - og bestille senest kl. 18.00 dagen før.

"Vi laver altid lidt ekstra, så man er også velkommen til at bare at køre forbi og se, hvad vi kan tilbyde," siger Nina Dolriis, der har åbent for afhentning mellem kl. 10-14 og kl. 15-16. Fredag er der gratis udbringning i nærområdet.

"Husk at skoven er åben, og derfra kan man godt se vores små lam på marken," tilføjer Nina Dolriis.