Hos Fritz Hansen skiftede man amaturer, så man fik LED belysning. Det gav markante besparelser, fortæller direktør Bo Rasmussen.

Netværk samarbejder om CO2 reduktioner

Allerød Nyt - 05. oktober 2020 Af Peer Rasmussen

Allerød Under titlen "Et Bæredygtigt Allerød" er Allerød Kommune og det private erhvervsliv sammen i det såkaldte Carbonet20 netværk.

I netværket får virksomhederne og kommunen ny viden indenfor bæredygtighed og energibesparelser, samt tilbud om deltagelse i netværksmøder og projekter og lignende.

Under Carbon20 har man etableret et udviklingsråd, hvor direktører fra en række af Allerøds store virksomheder samt politikere og ansatte i Allerød Kommune sidder. Det er borgmester Karsten Längerich (V), som er formand for udvalget.

"Carbon20 projektet blev oprindeligt etableret som et EU Life projekt i 2010 af Green Cities samarbejdet. Green Cities var et samarbejde for miljøambitiøse kommuner, som Allerød Kommune var en del af. Carbon 20 projektet stoppede i Green Cities regi i 2014, hvorefter Allerød Kommune fortsatte indsatsen i Allerød gennem Carbon20 Allerød," fortæller Allerød Kommunes miljøchef Niels Erik von Friesleben, som også sidder med i udviklingsrådet.

Med fra begyndelsen

En af de virksomheder, som har været med fra begyndelsen er møbelproducenten Fritz Hansen.

"Vi gik med i netværket, fordi Allerød Kommune præsenterede os for idéen med Green Cities. Det handlede om, at byerne samlede erhvervslivet og lavede en plan for kommunen baseret på besparelser og tiltag i forhold til energiprojekter, som kunne implementeres i den enkelte virksomhed," fortæller direktør Bo Rasmussen.

"Vi satte os ned og lavede en handlingsplan for forskellige tiltag, vi kunne iværksætte her i virksomheden. Det var en lavthængende frugt som tænd/slukure på arbejdspladsen. En af de større investeringer var udskiftning af amaturer, så vi kunne bruge LED belysning. Det gav markante besparelser i el-regningen," tilføjer han.

Fortsætter i netværket

Ifølge direktør Bo Rasmussen, fortsætter Fritz Hansen i Carbon20 netværket.

"I forhold til Carbon20 netværket har det været godt for os at komme ud blandt andre virksomheder og sparre med andre. Nogle af de ting vi har lært i netværket, har vi kunnet implemtere på vores fabrik i Polen. Det er sådan nogle ting som grundbelysning, efterisolering og så videre. I vores fabrikshaller her i Allerød har vi så sent som i foråret 2020 fået ny isolering og nyt tag," siger Bo Rasmussen.

"Derfor er det helt naturligt, at vi fortsætter i netværket. Det er også super dejligt at ligge i en kommune, hvor man er ambitiøs med klimaoptimeringer og hvor der er dialog om, hvordan man kan gøre det. Måske kunne man endnu udvikle Carbon20 ved at få flere virksomheder med og få lavet en fælles, ambitiøs handleplan for området, selvfølgelig ud fra de enkelte virksomheders formåen og, at investeringerne står mål med det man kan spare," uddyber han.

