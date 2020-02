Netportal: Babyboom i Allerød Kommune

Der er babyboom i Allerød Kommune: Ifølge dugfriske tal fra Danmarks Statistik var antallet af fødsler i kommunen i 2019 det højeste i ti år.

Helt præcist kom 238 børn til verden sidste år i Allerød Kommune, og det er 22 flere end året før. Man skal tilbage til 2008 og 2007 for at finde et højere antal fødsler i kommunen.

Tallene bliver fremhævet af netportalen Babyhelp.dk, hvor målgruppen er nybagte og vordende forældre, og hvor man hvert år kaster sig nysgerrigt over fødselstallene fra Danmarks Statistik.