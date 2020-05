Nekrolog: Haakon Larsen er død

Haakon var kendt for sin alpehue og sine meningers mod livet igennem. Han voksede op ved Kalundborg, og blev her inspireret af valgmenighedspræst Uffe Hansens budskab om fred og hjælpsomhed.

Som ung under krigen læste Haakon til bygningsingeniør. Haakon blev militærnægter lige efter, hvorpå han hjalp med genopbygningen af Frankrig og Tyskland i organisationen Fredsvenners Hjælpearbejde (det nuværende Mellemfolkeligt Samvirke). Haakon brugte sine gode evner til at organisere en af tidens mange freds- og arbejdslejre, hvor han også fandt sin kone Karen. De blev gift i 1956, og flyttede til Allerød i et hus, som Haakon selv detaljeret styrede bygningen af. Her fik parret børnene Ida, Hans og Mogens - og besøg af gæster fra hele verden.

Sine fredskræfter lagde Haakon i foreningerne Aldrig Mere Krig og FN-forbundet. Han tog initiativ til den daværende Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe og Fredskommissionen af 1998. Han var også aktiv partipolitisk, det meste af livet i Det Radikale Venstre. Haakon opmuntrede gennem sin indflydelse til bl.a. at skabe statslig åbenhed om dansk våbeneksport - hvilket desværre blev mørkelagt igen for få år siden. Partiet blev dog "alt for glade for militæret", syntes Haakon, hvilket tidligere minister Marianne Jelved fik at høre, da hun hilste på til hans 90-års dag.