"Man kan forestille sig alt muligt, herunder en dialog om en fremtidig anvendelse, men indtil videre afventer vi kommunens afgørelse på vores ansøgning," siger chefkonsulent i Naturstyrelsen, Ole Ejlskov Jensen, om Dæmpegård. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Naturstyrelsen: Dialog om Dæmpegård er en mulighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturstyrelsen: Dialog om Dæmpegård er en mulighed

Styrelsen er skeptisk overfor idéer for den nedrivningstruede skovridergård, der udløser for meget trafik i skoven - men afviser ikke dialog med Allerød Kommune om bygningens fremtid

Allerød Nyt - 27. maj 2020 kl. 05:30 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Nu har vi sendt en ansøgning om nedrivning til Allerød Kommune, og så må vi se, hvad det fører til. Man kan forestille sig alt muligt, herunder en dialog om en fremtidig anvendelse, men indtil videre afventer vi kommunens afgørelse på vores ansøgning."

Sådan siger Ole Ejlskov Jensen, chefkonsulent i Naturstyrelsen, til Allerød Nyt.

Naturstyrelsen har søgt Allerød Kommune om tilladelse til at nedrive den mere end 200 år gamle skovridergård Dæmpegård i Tokkekøb Hegn. En nedrivningsplan, Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LAFAK) protesterer imod.

Også Allerøds borgmester, Karsten Längerich, er modstander af en nedrivning. Gården har stor lokalhistorisk betydning for Allerød, påpeger borgmesteren, der kan se mange spændende formål med bygningen. 'Men det kræver, at Naturstyrelsen vil sælge/udleje til disse. Hidtil har de været meget restriktive. Gården kunne eksempelvis blive bolig for et lille bofællesskab. F.eks. seniorer som kan gå og sætte gården i stand,' lyder det fra Karsten Längerich.

Med henvisning til den trafik i skoven, et bofællesskab kan udløse, er Naturstyrelsen skeptisk overfor borgmesterens idé, ligesom man er det overfor andre aktiviteter på stedet, der udløser for meget trafik.

"Vi ønsker at begrænse mængden af trafik i skoven, og derfor har vi gennem længere tid forsøgt at udleje Dæmpegård til 1 bolig med mulighed for liberalt erhverv på op til to personer - mere trafik ønsker vi ikke at belaste området med," siger Ole Ejlskov Jensen.

Gentagne forsøg på udlejning I sin ansøgning om nedrivning af Dæmpegård skriver Naturstyrelsen, at man ønsker arealet omlagt til natur og skovareal, og at nedrivningen indgår som en del af Naturstyrelsens langsigtede plan for boliger og bygninger. Det er en plan, som blandt andet tilsiger, at bygninger som ikke længere er nødvendige i Naturstyrelsens arealdrift, enten afhændes hvis muligt eller nedrives, hvis der findes lovmæssige begrænsninger for udstykning og salg.

I et uddybende bilag oplyses det, at Dæmpegård indtil 2017 har været anvendt som tjenestebolig for en skovløber under Naturstyrelsen Hovedstaden og frem til 2018 også som samlingspunkt for skovarbejdere og skovløbere, som anvendte dele af ejendommen som mandskabsrum, værksted og garage.

'Både lokalt og på landsplan har Naturstyrelsen samlet set flere boliger, end vi har behov for til skovdriften, grundet mekanisering af skovdriften og deraf følgende reduktion af antallet af skovarbejdere. Der er udarbejdet en langsigtet bygningsplan for hver af Naturstyrelsens enheder. Her håndteres det langsigtede behov for drifts- og tjenesteboliger, frasalg og nedrivning,' står der i notatet, der fortsætter:

'Siden skovløberen fraflyttede Dæmpegård og anvendelse som driftsbygninger ophørte har Naturstyrelsen afsøgt muligheden for udstykning og frasalg. Naturstyrelsen fik i 2018 afslag fra skovlovsmyndigheden på udstykning. Afgørelsen er i 2020 genprøvet hos myndigheden med samme resultat.'

'Naturstyrelsen har af 2 omgange (i foråret 2018 og efteråret 2019) forsøgt at få udlejet huset, så huset kunne opretholdes som bolig. Men trods omfattende bestræbelser og 'genudbud', er det ikke lykkedes at finde lejere, som kunne stille finansiel sikkerhed for nødvendige restaureringsarbejder, der skulle ske forud.'

Naturstyrelsen har som en del af bestræbelserne på at udleje Dæmpegård også været klar til at udleje til erhvervsformål, 'men man har vurderet, at hensynet til navnlig beboerne på Frederik den 7's vej og hensynet til skovgæstens skovoplevelse har gjort, at vi ikke vil gå den vej da dette vil skabe for meget trafik,' som det hedder i notatet.

Det konkluderes:

'Efter gentagne forsøg på udleje, afslag på udstykning fra skovlovsmyndigheden og da bygningerne er overflødige i driften ser Naturstyrelsen sig nødsaget til at søge om en nedrivningstilladelse.'

'Et betydeligt potentiale' Efter nedrivning ser Naturstyrelsen 'et betydeligt potentiale på de 10.000 kvm., der vil overgå til en naturtilstand med spændende indslag i form af søbred, udsigt over slettearealerne og den gamle skovløberhaves frugttræer, der vil kunne blive til glæde for skovens brugere,' hedder det i notatet, der fortsætter:

'Naturstyrelsen vil overveje etablering af en shelterplads og evt. flytning af en nærved liggende lejrplads til området, hvor huset stod, hvilket vil indebære, at der vil kunne opstilles en vandpost på pladsen. Erfaringsmæssigt er en vandpost et af de enkeltelementer, som er allermest afgørende i at en lejrplads opleves som attraktiv af skovens brugere.'

'Hertil kan lægges, at fiskeriet i den nærvedliggende sø, som ikke hidtil har været 'Frit fiskevand' p.g.a. nærheden til en bolig (privatlivets fred), vil kunne overgå til 'Frit fiskevand' til glæde for skovens brugere.'

relaterede artikler