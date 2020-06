Naturbrand spærrer motorvejsspor

"Hillerødmotorvejens forlængelse er spærret i det sydgående spor fra Roskildevej til Kollerødvej, hvor Brandvæsnet er til stede. Det forventes, at slukningsarbejdet kan tage et par timer, hvorfor bilister opfordres til at finde alternative ruter," skriver Nordsjællands Politi på Twitter fredag eftermiddag.