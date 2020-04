Mungo Park med opfordring: Køb årskort nu - betal når vi åbner igen

"Jeg skriver til dig med en opfordring, fordi det er en helt speciel tid lige nu - for dig, og for teatret. Teatrene er lige nu hårdt pressede økonomisk pga. COVID-19, og vi har simpelthen brug for dig og din støtte. Derfor håber jeg at du vil hjælpe med at støtte Mungo Park, ved at købe et årskort, for kun 600 kroner," skriver direktøren for Mungo Park.