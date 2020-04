Mungo Park ansætter nye skuespillere: Skal fortæller både lokale og globale historier

" Mungo Park har tradition for at være talenternes legeplads og udklække de næste nye store stjerner i dansk teater og film. Det er her, de største talenter har fået lov til at prøve sig selv af, eksperimentere og blive modigere, for så at søge mod større scener og bredere horisonter. Den tradition vil jeg videreføre ved nu at inkludere tre af de største teatertalenter fra min generation; Mohamed er et humoristisk og alsidigt talent ud over det sædvanlige, Zaki er en vanvittig skarp tekst- og karakterfortolker, og Ellaha er et vidundereksempel på en stærk skuespillerprofil, som også har stor spændvidde indenfor koreografi og dans. Derudover er de fortællere frem for fortolkere, og så er de lynende intelligente, grænsesøgende og modige skuespillere, som jeg er beæret over, har lyst til at blive en del af Mungo Park. Sammen skal vi skabe skænderier, forsoninger og debat og fortælle nuancerede historier om identitet, globalitet, pop og politik - og vi kan ikke vente med at komme i gang," siger teaterdirektør Anna Maltzer i pressemeddelelsen.