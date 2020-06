PR-foto Foto: Tenna Nielsen

Movia: Mange glemmer busbilletten

Allerød Nyt - 04. juni 2020 kl. 14:17 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

trafik Dobbelt så mange som normalt glemmer i disse coronatider at købe billet, når de er ude at køre med bussen. Det skriver trafikselskabet Movia i en pressemeddelelse. På grund af smittefare går man for tiden ind i bussen via midterdøren.

" Billetindtægterne er afgørende for, at vi kan blive ved med at have god kollektiv transport, og selvom vi ikke har åbnet fordøren, skal man som kunde huske sin billet alligevel", siger kommunikationsdirektør i Movia Camilla Struckmann og henviser til, at Movia i forvejen har mistet et meget stort beløb på grund markant færre passagerer i foråret i år som følge af coronakrisen.

"Dermed mangler de sædvanlige billetindtægter, der er med til at betale for bustrafikken," konstaterer Movia.

Movias billetkontrol følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at mindske risiko for smittespredning. Det indebærer blandt andet, at billetkontrollen foregår med god afstand - i strakt arm, ligesom enhver form for fysisk kontakt med kundens billet, mobil eller rejsekort undgås. Passageren skal derfor også selv holde sit ID kort frem, så kontrolløren ikke skal røre ved det. Alle kontrollører har håndsprit med," skriver Movia.