Michala Troest på vej ud af døren med sine børn Nilas og Alberte. Børnene går i Skovsneppen, der er en skovbørnehave i Ravnsholtklyngen, og fra denne uge skal børnene være i skoven. Hvis der bliver brug for nødpasning, skal børnene starte i Ravnsholtklyngen for derefter at blive transporteret til skoven.

Mor til to: God nødpasning - uholdbar genåbning

Det har været en god oplevelse at have børnene i nødpasning, men den måde, daginstitutionerne nu skal åbnes på med alle de strikse regler fra sundhedsmyndighederne er ikke holdbar i længden.

"Super godt stykke arbejde"

Michala Troest er alene med sine to børn og har gjort brug af Allerød Kommunes tilbud om nødpasning i Ravnsholtklyngen, mens hun har været i praktik som sosu-assistentelev på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

"De har været i nødpasning i cirka to uger. Børnene startede igen tirsdag efter påske, men blev ringet hjem, fordi den ene var lidt snottet. De er nu testet negative for covid-19 og starter igen mandag 20. april efter at have været hjemme i 48 timer - altsammen som følge af sundhedsmyndighedernes regler," siger Michala Troest og fortsætter:

"Nødpasningen har været en god oplevelse. Man har gjort hvad man kunne for at sikre, at der var voksne tilstede, som børnene kendte, og for børnene har det fungeret fint. For mig var det meget stressende i starten, men der er blevet udført et super godt stykke arbejde i nødpasningen."